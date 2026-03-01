自民党の鈴木幹事長は、アメリカのイランへの攻撃をめぐって、「長年の歴史的な経過もあり、一概に非難することはできない」との認識を示しました。自民党の鈴木俊一幹事長は1日、NHKの番組に出演し、アメリカなどによるイランへの攻撃を支持できるかどうか問われたのに対し、これまでのイランの核開発に対する対応などを踏まえ「長年の歴史的な経過もあり（アメリカ側を）一概に非難することはできない」と述べました。そのうえで