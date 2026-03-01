亀の井ホテル 熱海 別館は、3月30日にリニューアルオープンする。「阿多美の窓」をデザインテーマに、エントランスとロビー、客室などの内装を刷新し、フロントに自動チェックイン機2台を導入する。レストランは総席数を110席とし、夕食は季節の食材を使う和食会席、朝食は和洋約60種類をビュッフェ形式で用意するほか、実演調理コーナーで桜えびのかき揚げ、香草鯵フライ、焼き魚、串焼きなどを提供する。客室はツインをトリプル