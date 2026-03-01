占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年3月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】「審判」の逆位置は、過去への執着を手放す意味を持ちます。今月は、昔「嫌だな」と感じていた出来事や価値観に変化が起こりやすい1カ月。ただし、まだモヤモヤが残るなら無理に手放さなくてOK。時間とともに自然と忘れていきます。【