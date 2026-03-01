占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年3月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：隠者（The Hermit）／正位置】「隠者」の正位置は、内省を深めることを暗示します。今月は、資格の勉強など、自己成長につながることに時間やお金を使うとよいでしょう。ただし、今後に結びつかないものだと三日坊主になりやすいので、目的意識を大切に