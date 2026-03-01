占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年3月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】「教皇」の正位置は、公平な判断が下せることを示します。今月は、周囲の人を俯瞰（ふかん）して見られ、自然と意見を求められそう。ただし、頼られ過ぎて疲れてしまう場合は、断る勇気も大切です。【ラッキーカラー：ピンク】