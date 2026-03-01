占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年3月の運勢を占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）【今月のカード：月（The Moon）／正位置】「月」の正位置は、魅力が自然と際立つことを表します。今月は、あなたのよいところに周りが気付き、思わぬチャンスが巡ってきそう。ただし、返信が遅れると流れが停滞しやすいので、マメさを意識して。【ラッキーカラー：レッド】赤