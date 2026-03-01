占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年3月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】「魔術師」の逆位置は、目に見えないものの大切さを暗示します。今月は、自分の感性や直感を信じて動けば大丈夫な1カ月。ただし、自信のなさから決断が曖昧になるのはNG。物事は1つに絞る意識を。【ラッキーカラー：パ