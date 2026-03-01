「足にぴったりの靴を自分で選ぶのは、ほぼ無理。一人でがんばりすぎないことです」【写真】靴選びの大原則「パンプスは“見せる”ため」そんな衝撃的なコメントをくれたのは、靴選びのアドバイザー、佐藤靖青さん。では、どうしたらいいのか？正確な足のサイズがわかっていない!?「デパートや靴専門店にはシューフィッターという、靴選びのアドバイザーがいるはず。その人に足のサイズ、形を見てもらって、靴を選ぶのがいちばん