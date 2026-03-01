第41回三浦国際市民マラソン（スポニチ主催）は1日、神奈川・三浦海岸交差点前を発着点に1万3529人がエントリーして行われた。国内唯一のホノルルマラソン姉妹レースで、早春の風物詩として人気を誇る。この日は、フィギュアスケートペアの14年ソチ五輪代表・高橋成美さん（34）が大会アンバサダーとして盛り上げた。ミラノ・コルティナ五輪では金メダルペア「りくりゅう」の解説を務めたことでブレークし、この日も多くの声