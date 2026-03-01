◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタート。一般参加の橋本龍一（２８）＝プレス工業＝が果敢に飛び出し、独走を続けている。中間点（２１・０９７５キロ）を１時間１分２８秒でトップ通過した。メガネがトレードマークで順大時代から積極的な走りが持ち味。ハーフマラソンの自己ベスト（１時間２分３７秒）よりも１分以上も速く通過