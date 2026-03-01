◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタートし、一般参加の橋本龍一（２８）＝プレス工業＝が１５キロをトップの４３分２４秒で通過した。現時点で後続と４３秒差と一人旅でも力強く走り続けている。神奈川県出身の橋本。法政二高から順大に進み、箱根駅伝は１年時６区１０位、２年時３区７位、３年時３区１２位、４年時３区１０位と