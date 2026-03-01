歌い手・Ａｄｏが自らの半生を描いた新曲「ビバリウム」で“実写ミュージックビデオ”を公開し、横顔を見せた。「ビバリウム」は、Ａｄｏの自伝的小説「ビバリウムＡｄｏと私」をもとに制作された楽曲。ＭＶは映像ディレクターの林響太朗氏が監督を務めた。そのＭＶにＡｄｏが出演。サラサラの黒髪で、スラリとした鼻筋の横顔を披露した。ネットは「これは本物？それともＡＩ？」「Ａｄｏちゃん本人だったの！？顔出しＮ