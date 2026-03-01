元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では３月６日にワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンが初戦を迎えることを伝えた。出演者から大谷翔平投手について「もし落合さんが監督だったら、大谷選手の打順は何番に持ってきますか？」と聞かれ「俺だったら４番にしますよ」と即答した。続けて「野球の中心は４番