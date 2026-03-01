◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前の42.195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、男子は日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）、前記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）らが出場した。序盤は大会記録（2時間2分16秒）を更新するペースを刻んだペースメーカーの中村大聖（27＝ヤクルト）に一般参加の橋本龍一（28＝プレス工業）が一人だけついていく展開。10キロで中村が役