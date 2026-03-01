茂木外相は1日、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受けて開催されたG7（主要7カ国）外相会合に出席し、緊密な連携を確認した。外務省によると、会合は日本時間1日午前7時から約30分間開かれ、イラン情勢について情報の共有と意見交換が行われた。アメリカからは、最新の動向や今後の見通しについて説明があり、茂木外相は、「イランによる核兵器開発は決して許されず、アメリカによる対話を通じた問題の解決の取組を一貫して