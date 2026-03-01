◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁初〜東京駅前・行幸通り着)東京マラソンが1日に号砲。橋本龍一選手(プレス工業)が中間地点を終えて、独走で先頭を走っています。最初の5キロを14分34秒で入り、10キロは29分02秒で通過。この時点で世界のトップランナーや日本記録保持者の大迫傑選手(LI-NING)らと30秒以上の差をつけます。10キロでペースメーカーが外れ、単独走へ。それでもハイペースを維持し、積極的なレースで中間地点(ハー