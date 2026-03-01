2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年10月9日）********もし夫が義母にコッソリ援助していたら…。44歳の山崎真理子さんは、中学2年生の娘と小学5年生の息子を育てる2児の母。覚えのない夫名義の通帳を見つけると、そこには義母に毎月送金していた記録が。家計に余裕はなく、子どもにお金を遣ってほしいとモヤモヤする真理さん