ホンダ「新たなスポーツカー」実車公開！2026年2月にインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」において、無限は「MUGEN スーパーワン」のプロトタイプを出展しました。ホンダ車のカスタムパーツやレースエンジンの開発を手掛ける無限は、モータースポーツ界において広く知られています。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新型スポーツカー」です！（30枚以上）そんな無限が大阪オートメッセ2026に出展し