俺はコウキ（小5）。親には「立派な大人になるために必要なこと」と言われて、小さい頃からたくさんの習い事をさせられてきました。なかでもスイミングはずっと頑張ってきて、今は大会出場する選手コースに在籍しています。けれど週5のスイミングだけでも大変なのに、ピアノにダンスに英会話……。俺には休むヒマなんてありません。そもそも俺は周りと競いあって上を目指すのは好きじゃない。誰かをサポートして役に立つことの方が