＜HSBC女子世界選手権最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開始した。1番から第1組目の吉田優利が日本時間午前9時00分にティオフし、ボギースタートとした。〈連続写真〉ゆったり感がカギ古江彩佳の最新スイングその後、西郷真央、馬場咲希、山下美夢有、岩井明愛、竹田麗央らが続々とコースに出ていく。日本勢最上位のトータル7アンダー・8位で迎える古江彩佳は同