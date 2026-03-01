元スピードスケート選手で98年長野五輪金メダリストの清水宏保氏（52）が1日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノで“ハンカチ王子”で一世風靡した元プロ野球選手との再会2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ミラノ市内で、久しぶりに斎藤佑樹さんと再会」とミラノ・コルティナ五輪開催中に“ハンカチ王子”で一世風靡した元日本ハムの斎藤佑樹氏との2ショットを投稿した。「変わらない笑顔、そしてもう今