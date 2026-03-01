イランのミサイル攻撃を受けた建物で、消火作業をする消防士＝28日、イスラエル・テルアビブ/Tomer Neuberg/AP（CNN）イスラエル各地で28日にあった攻撃により、1人が死亡し、121人が負傷した。イスラエルの救急活動組織マゲン・ダビド・アドム（MDA）が明らかにした。MDAは1日の声明で、負傷者の大半は「軽傷」だと明らかにした。MDAによると、救急隊員らは、医療処置を行い、全国の病院に計121人の負傷者を搬送した。50代の女性1