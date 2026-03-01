日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが春季キャンプで対談しました。監督として迎える3度目のキャンプ。高橋さんから“過去2年と違う点”を問われた阿部監督は「キャンプをどういう目的でやるか明確にした」と明かし、「宮崎ではその準備と姿勢、沖縄は結果と内容としっかりみんなの前で言ってからスタートした」と振り返りま