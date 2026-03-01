演歌歌手の杜このみ（36）が、夫で大相撲・高安関（36）と寄り添う夫婦ショットを披露した。【映像】杜このみ、子どもたちが大相撲観戦する姿や家族ショット2020年に高安関と結婚し、5歳の長女と3歳の長男を育てている杜。これまでInstagramで、子どもたちが大相撲を観戦する様子や七五三での家族写真、結婚記念日のお祝いで撮影した夫婦ショットなど、家族の日常について発信してきた。杜このみ、夫・高安関と寄り添う夫婦シ