BLACKPINKのROSE（ロゼ、29）が、英国の大衆音楽最高権威の「2026 BRIT Awards」で受賞した。2月28日にマンチェスターのCo−op Liveで開催された「第46回BRIT Awards」で、米シンガー・ソングライターのブルーノ・マーズとコラボレーションした「APT．」で「Internatoinal Song of the Year（インターナショナルソング）」部門を受賞。「APT．」は24年10月18日にリリース。K−POPアーティストが、同アワードで受賞したのは、初めて