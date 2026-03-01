トランプ大統領は２月２８日、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを確認し、イスラム革命防衛隊（ＩＲＧＣ）が米国に対して免責を求めていると主張した。同日、自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルに投稿した。トランプ氏は自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルに「歴史上最も邪悪な人物の一人であるハメネイは死んだ。これはイラン国民にとっての正義であるだけでなく、ハメネイ師とその血に飢えた暴漢どもによって殺