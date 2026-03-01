【モデルプレス＝2026/03/01】KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）がこのほど、自身が主演を務めるミュージカル『ロマンティックス・アノニマス』（3月1日より池袋・東京建物 Brillia HALLにて上演）囲み取材に共演の吉柳咲良、大谷亮介、演出家のスコット・シュワルツ氏とともに出席。メンバーとのやりとりを明かした。【写真】岩崎大昇、主演ミュージカルビジュアルがかっこよすぎ◆岩崎大昇、メンバーとの