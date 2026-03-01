女子プロゴルファーの吉田鈴選手（22）が2026年2月21日、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告した。「22歳になりました！」吉田選手は「22歳になりました！」と報告し、ほっぺをハートのようなかたちにしてポーズをとった姿やエスカレーターでの上目遣いショットなどを投稿。「今日も試合頑張ってきます！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、グレーのカーディガンを着用。ライトアッ