【ACTION 話す】「できる！」と思われるスピーチ・プレゼン法「ポイントは３つあります」 プレゼンでのテクニックを身につける 大勢の前でのスピーチやプレゼンテーションが苦手な人も多いことでしょう。しかし、いくつかのコツをつかめば、それほど難しいものではありません。 まず最初に気をつけたいのは、そこにいる全員に向かって話そうとせず、誰かひとりに向かって話すということ。知っている人が客席