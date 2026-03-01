◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタート。ペースメーカーを務めている上野裕一郎（ひらまつ病院）は安定感抜群で集団を引っ張っている。赤いユニフォームを身にまとった１８３センチ高身長。現役４０歳の力強い走りにＳＮＳでは「ペースメーカー上野裕一郎の安心感」「本日も上野裕一郎が精密なお仕事」「完璧なペースメイク。