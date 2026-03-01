◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタート。一般参加の橋本龍一（２８）＝プレス工業＝が果敢に飛び出し、独走を続けている。１５キロを４３秒２５秒で通過。１０キロからの５キロのラップタイムも１４分２３秒のハイペースで走った。出場選手で最速の自己ベスト記録（２時間３分１１秒）を持ち、日本の実業団のＮＤソフトに所属す