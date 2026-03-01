◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンＤ）中日の３年目・辻本倫太郎内野手が、チームの「ウイング」１号となる“プロ初本塁打”を放った。１―２の３回先頭。侍ジャパンの先発・伊藤の１４４キロ直球を捉えて、「左翼ホームランウイング席」に運んだ。ここまでは通算４２試合、７６打席で本塁打なし。メモリアルな一発に「去年はフェン直（フェンス直撃）だった打球が入ってくれるの