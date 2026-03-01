ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜・午前１０時）を休んだ。アシスタントでフリーアナウンサーの中澤有美子アナが「安住さんは体調不良のためお休みです」と発表した。続けて「年末年始からミラノ・コルティナ五輪、そして各地、新潟などへの出張…ホントにホントにお忙しかったですし、ゆっくり休んでいただきたいと思います」と願っていた。安住