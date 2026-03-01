元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組ではミラノ・コルティナ五輪を振り返った。中畑氏はフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアを絶賛した。落合氏は「平野歩夢選手、骨折して、よくオリンピックに出られたなと思って。それでちゃんと着地してるでしょう。人間としてちょっと考え