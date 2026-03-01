◆米男子ゴルフ下部ツアーアルゼンチンオープン第３日（２月２８日、アルゼンチン・ジョッキークラブ＝６８３６ヤード、パー７０）２３位で出た石川遼（カシオ）は３バーディー、４ボギーの７１で周り、通算６アンダーの５０位に後退した。同じく２３位から出た杉浦悠太（フリー）は３バーディー、１ボギーの６８をマーク。通算９アンダーの２５位で最終日に臨む。ノ・スンヨル（韓国）、アリステア・ドカティ（米国）が