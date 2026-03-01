イランの首都テヘランで第１４期大統領選挙の投票に参加するハメネイ師。（２０２４年６月２８日撮影、テヘラン＝新華社記者／沙達提）【新華社ワシントン2月28日】トランプ米大統領は28日、交流サイト（SNS）にイランの最高指導者ハメネイ師が「死亡した」と投稿した。米国とイスラエルによるイラン攻撃を継続することも表明した。