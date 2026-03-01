金沢市長選は１日告示され、再選を目指す現職と新人３人の計４人がいずれも無所属で立候補を届け出た。市街地再開発や防災対策などが争点となる。投開票は石川県知事選と同日の８日。立候補したのは届け出順に、新人で前石川県議の田中敬人氏（５５）、新人で市民団体代表の中内晃子氏（５３）、新人で世界平和統一家庭連合（旧統一教会）元会長の徳野英治氏（７１）、現職の村山卓氏（５３）。中内氏は共産党の推薦を受けて