俳優キム・スヒョン（38）が、1年ぶりに「復帰」する可能性が報じられた。韓国メディアのマイデーリーは1日「キム・スヒョンの法律代理人が、ドラマ『ノックオフ』公開説についてコメントした」と伝えた。2月28日に弁護士は個人SNSで「放送業界と証券業界によると、Disney＋（ディズニープラス）は最近、26年上半期の主要コンテンツ・ラインアップを再編成し、『ノックオフ』の編成時期を調整中であることが知られている、との記事