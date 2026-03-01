電子タバコは身体だけでなく、気分や認知機能にもさまざまな影響を与えます。ニコチンによる一時的な気分の変化や、ストレス反応への作用について詳しく解説します。集中力や注意力への影響も含めて、精神面における電子タバコの作用を理解することが大切です。 ※本記事では主に「ニコチンを含む電子タバコ（海外製品や個人輸入品など）」について解説しております。日本国内で市販されているニコチンを含まない電子タバコとは、