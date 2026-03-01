血尿が出た場合、どのような治療が行われるのでしょうか？原因となる疾患によって治療法は異なり、感染症なら抗生剤、結石なら大きさに応じた対応、がんの場合は手術や抗がん剤治療が選択されます。特に、尿路系のがんは放射線が効きにくいため、早期発見が重要です。それぞれの治療方法について、速水先生にお聞きしました。 監修医師：速水 悠太郎（ぐみょうじ泌尿器科 院長） 関西医科大学医学部卒業。関西医科大学附属枚方