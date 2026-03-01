シント＝トロイデン（STVV）は２月28日、ベルギー１部リーグ第27節でアントワープと敵地で対戦。０−１で敗れ、４試合ぶりの黒星となった。STVVはボール保持率７割近くで主導権を握るも、前半はスコアレスで終える。しかし後半開始早々の51分、アントワープのバレンシアに先制点を奪われると、その後も反撃を試みたが、最後までゴールを割ることができなかった。試合後、DF谷口彰悟はゲームを振り返り、「悔しい敗戦というか