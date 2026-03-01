名古屋駅前の「名鉄百貨店」（名古屋市）が２８日閉店した。親会社の名古屋鉄道が進める駅周辺の再開発計画に伴い、７１年の歴史に幕を下ろした。東海地区初の駅直結の百貨店として１９５４年に開業、７３年には巨大マネキン「ナナちゃん」が登場し、駅前の定番スポットになった。愛知県稲沢市の主婦（５７）は「おしゃれをして買い物や食事を楽しんだ。思い出がいっぱいで寂しい」と話した。閉店セレモニーで石川仁志社長は「