ロックバンド「LUNASEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が1日、昨年12月の事故以降、休止していた活動を再開することを自身の公式サイトで発表した。活動再開の場は、自らパーソナリティーを務めるFmyokohama「Rebellmusik」（日曜後、11・30）。2カ月ぶりの放送では、2月17日に56歳で急逝したドラムスの、真矢さんを追悼することも明かした。同サイトは「SUGIZOが今の胸の内を静かに語ります。どうか耳を傾けていただけ