TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）を欠席した。番組冒頭にアシスタントの中澤有美子が「きょうの日曜天国、安住さんは体調不良のためお休みです」と伝え、「年末年始からミラノ・コルティナ五輪、そして各地、新潟などへの出張とか、ホントにホントにお忙しかったですし、ゆっくり休んでいただきたいと思いますね」と気遣った。そして