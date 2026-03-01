女優の貫地谷しほり（40）が1日までに自身のインスタグラムを更新。人気ゲーム“バイオハザード”豪華3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「バイオハザードレクイエム皆さん楽しんでますか？とてもドキドキです」とつづり始めた。「主人公グレースの声を担当させてもらいました。こんなに叫ぶ仕事は人生初。笑オファーを受けた時は何故わたし？と思ったのですが、初めての挑戦は年を重ねるごとに減っていくと思い