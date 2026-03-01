明石家さんま（70）が28日夜放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。17日に56歳で亡くなったロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。真矢さんの妻石黒彩の元マネジャーでもあり、「ヤングタウン土曜日」を手伝っている「文さん」から真矢さんの訃報を発表前に知らされていたと明かした。「冬季オリンピックでみんながワ〜って言うてるのを避けて『オリンピックが終わってから発表します』っ