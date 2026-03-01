5月3日から5月5日までの3日間、グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)にて「ヒーローライブスペシャル2026」を開催する。今回、二次先行受付開始に伴い、プレミアム公演に出演する豪華アーティストが解禁された。チケットは、3月1日AM9:00より、ローソンチケットにて2次先行抽選受付を開始する。受付期間は3月9日PM11:59まで。5月3日・5月5日のプレミアム公演へは、『宇宙刑事ギャバン』の主題歌「宇宙刑事ギャバン」を歌唱し