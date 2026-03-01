東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われている。大迫傑（リーニン）、鈴木健吾（横浜市陸協）の新旧日本記録保持者対決などに注目が集まった42.195キロ。海外ペースメーカーの走りに、解説陣も苦言を呈した。第1集団を引っ張るペースメーカーは1キロ2分53〜54秒の設定だったが、海外勢のペースメーカーがこのペースを刻めなかった。日本人ペースメーカーと橋本龍一が抜け出す形で10キ