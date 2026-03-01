放課後デイサービスに通う複数の男児にわいせつな行為をしたうえで、その様子を撮影したとして、強制性交や児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた元職員の30代男性に対し、京都地裁は2月16日、懲役7年（求刑：懲役8年）の実刑判決を言い渡した。公判で被告人は、犯行自体は認めたものの、性的目的については否定し、独自の説明を繰り返した。一方、被害児童の保護者は意見陳述で、被告人について「もともと嘘で塗り固める癖があ