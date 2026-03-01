オープンソースプロジェクト支援基金「Open Source Endowment(OSE)」の設立が2026年2月27日に発表されました。OSEは「オープンソースプロジェクトのための世界初のエンダウメント型基金」として旗揚げされた基金で、「寄付された資金を投資に回し、投資の利益のみを支援金に割り当てる」という方式を採用することで持続的な支援の実現を目指しています。Open Source Endowment - World's First Endowment Fund for OSShttps://endo